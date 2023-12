Giro di droga nel Modicano: chieste condanne per 47 anni e 250.000 euro di multe

Un giro di spaccio di droga e un gruppo di 7 persone che cedeva hashish, marijuana, cocaina e eroina anche a minori. La piazza principale di spaccio era Modica ma il gruppetto operava anche a Scicli, Pozzallo e Santa Croce. Il processo dinanzi il Tribunale collegiale di Ragusa (Panebianco, Rabini e Manenti) è giunto alle fasi conclusive e il pubblico ministero, Ottavia Polipo, ha formulato al termine della requisitoria le richieste di condanna. Quarantasette anni complessivi e oltre 250mila euro di multe

Ecco il dettaglio delle richieste del pm

Chiesta la condanna a 9 anni e 90.000 euro di multa per Adhem Ben Slama (a cui è contestata anche una estorsione); Habib Ben Slama 8 anni e 15 giorni e 40.000 euro di multa; Karim Slouma, Saddam Mejri, Taha Boulati 8 anni, 5 giorni 37.000 euro ciascuno; Samer Helek 3 anni, 2 mesi e 8.000 euro; Cherkaoui Karkaba 2 anni, 15 giorni e 5.400 euro di multa. Il collegio difensivo composto dagli avvocati Simona Cultrera, Massimo Garofalo, Giovanni Favaccio esporrà le ragioni difensive nelle arringhe durante l’udienza programmata per il 26 gennaio 2024. L’estorsione contestata si riferisce al fatto che Adhem Ben Slama avrebbe ricevuto un computer in “pegno” in cambio della droga e per riconsegnarli ha chiesto una ulteriore somma di denaro. I fatti oggetto delle contestazioni risalgono alla fine del 2013.