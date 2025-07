Gira con il lampeggiante della polizia per “goliardia”… e finisce malissimo. Nei guai un 20enne

Nell’ambito dei controlli estivi disposti dalla Compagnia Carabinieri di Modica, un episodio curioso ma grave ha portato alla denuncia di un 20enne di Donnalucata, incensurato, fermato mentre circolava con un lampeggiante blu acceso sopra la propria vettura, simile a quelli in uso a polizia e mezzi di emergenza.

Il giovane, fermato per accertamenti, ha ammesso il gesto, definendolo uno “scherzo goliardico”. Ma per i Carabinieri si tratta di un fatto tutt’altro che leggero: l’uomo è stato denunciato per possesso di segni distintivi contraffatti e il lampeggiante è stato sequestrato.

