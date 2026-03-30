Giovanni Morello riceve il Premio “Vittoria Insigne”: eccellenza nella didattica e nella formazione

Premio “Vittoria Insigne” a Giovanni Morello. Docente di lettere catanese, originario di Vittoria, Giovanni Morello svolge da anni attività di formazione e consulenza presso varie scuole ed enti formativi negli ambiti di psicologia dell’apprendimento, psicologia della motivazione, pedagogia e didattica, intelligenza artificiale e nuove tecniche di insegnamento.

È giornalista pubblicista e collabora con la casa editrice “La tecnica della scuola”, curando soprattutto la progettazione e la strutturazione dell’offerta formativa dell’editrice e tenendo numerosi corsi di formazione.

Nell’anno scolastico 2020/2021 ha progettato, insieme ad Anna Maria Di Falco, il percorso formativo “Progettare una scuola nuova nella fase di post emergenza Covid e di convivenza con il virus”.

È tra i referenti nazionali di Edu (Educazione/Unità), laboratorio Internazionale di pedagogisti, esperti in scienze dell’educazione ed educatori impegnati ad approfondire le linee pedagogiche che emergono dal pensiero di Chiara Lubich e del Movimento dei Focolari. È tra i componenti del “Tavolo delle associazioni della scuola” contro la dispersione scolastica e la povertà educativa che di interfaccia con il Parlamento italiano e on il ministero dell’educazione sulle tematiche riguardanti il mondo della scuola .

Nel novembre scorso ha ricevuto a Roma il “Premio Romei” nell’ambito della 14′ edizione di “Note di merito”. Il premio viene assegnato ogni anno a dirigenti, docenti, giornalisti e altre personalità che si sono distinte nella loro attività professionale per l’attenzione alle problematiche formative dei giovani. Morello da tempo è impegnato nella metacognizione, cioè sulla capacità dei ragazzi di imparare a ragionare sul loro modo di apprendere.

Foto: La tecnica della scuola

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