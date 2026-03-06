Giovani campioni sul tatami: a Ispica torna il Gala Young Warriors di Kickboxing K1 al PalaBrancati

A Ispica lo sport diventa occasione di crescita, disciplina e condivisione. Domenica il PalaBrancati ospiterà la seconda edizione del Gala Young Warriors Kickboxing K1 – Città di Ispica, manifestazione dedicata ai giovani talenti della kickboxing siciliana.

L’evento è organizzato dall’associazione Heracles, guidata dal presidente Giuseppe Savarino, insieme al maestro Gianluca Adamo, con l’obiettivo di offrire ai più giovani un palcoscenico sportivo dove mettere alla prova impegno, passione e spirito di squadra.

La giornata inizierà alle 10 del mattino con le prime gare, mentre nel pomeriggio, dalle ore 18, prenderà il via il Gala aperto a tutte le società sportive, trasformando il palazzetto in una grande festa dedicata agli sport da combattimento.

L’ingresso degli atleti e i riconoscimenti

La serata si aprirà con un momento simbolico e coinvolgente: l’ingresso sul tatami di atleti, maestri e arbitri sulle note del celebre brano We Are the World. Seguiranno gli interventi istituzionali del presidente Giuseppe Savarino e del maestro Gianluca Adamo, promotori della manifestazione.

Durante l’evento saranno inoltre consegnati riconoscimenti al dottor Sergio Cassisi (Csen) e al dottor Marco Santoro, per il loro impegno nella promozione dello sport giovanile e delle attività sportive sul territorio.

Protagonisti i giovani atleti siciliani

Il cuore della manifestazione sarà dedicato ai bambini e ragazzi dai 5 ai 15 anni, provenienti da diverse province della Sicilia. Giovani atleti che saliranno sul tatami per dimostrare talento, disciplina e passione per la kickboxing.

Le prime esibizioni saranno premiate ex aequo, una scelta simbolica che punta a valorizzare il percorso di crescita dei ragazzi più del risultato sportivo.

Successivamente spazio agli incontri a verdetto, con match che coinvolgeranno gli atleti più esperti in discipline che spaziano dalla kickboxing al pugilato, fino ai titoli CMS amatoriali, offrendo al pubblico uno spettacolo sportivo intenso e coinvolgente.

Lo sport come scuola di vita

Il Gala Young Warriors Kickboxing K1 – Città di Ispica nasce con una visione precisa: utilizzare lo sport come strumento educativo per le nuove generazioni.

Come sottolineano gli organizzatori, la manifestazione nasce con la speranza che lo sport possa aiutare tanti giovani a crescere in modo sano e corretto, nel rispetto delle regole, del fair play e dei valori della comunità.

© Riproduzione riservata