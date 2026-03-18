Giovani agricoltori in primo piano: Paolo Scollo guida la frutticoltura nazionale

Un nuovo capitolo si apre per la frutticoltura italiana con la nomina di Paolo Scollo a Presidente della Federazione Nazionale di Prodotto Frutticoltura da parte dell’Assemblea nazionale di ANGA. Scollo, titolare insieme a Sebastiano Giaquinta dell’azienda Tirollallà, socio di Confagricoltura Ragusa e componente del Direttivo di ANGA Ragusa, assume l’incarico con l’obiettivo di rafforzare sinergie tra innovazione ed esperienza nel settore agricolo, portando avanti un vero e proprio patto generazionale per valorizzare la sostenibilità e la crescita delle imprese agricole.

Con determinazione e entusiasmo, Scollo ha commentato la nomina: “Mi impegno a rafforzare la sinergia operativa tra ANGA e Confagricoltura, portando avanti un patto generazionale tra innovazione ed esperienza. Metterò a disposizione della FNP la mia formazione filosofica, le competenze tecniche maturate in sette anni di gestione della mia azienda e quelle acquisite con il master in agricoltura sociale”.

Il nuovo presidente ha inoltre sottolineato l’importanza del lavoro in team e della guida del Comitato di Presidenza: “Mi auguro di saper gestire al meglio la responsabilità di questo incarico, con l’aiuto del Comitato di Presidenza e il sostegno di ANGA Ragusa. Sono sicuro che sarà un’esperienza da cui imparare per migliorare e crescere ulteriormente”.

Giovani agricoltori e visione di futuro

Paolo Scollo, con grinta e determinazione, incarna lo spirito dei giovani agricoltori ragusani, portatori di innovazione, sostenibilità e visione di futuro. La sua nomina rappresenta un segnale forte per l’intero comparto frutticolo, puntando a combinare esperienza sul campo e approccio innovativo per stimolare nuove opportunità e rafforzare la competitività del settore a livello nazionale.

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