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Giovane precipita dal ponte Caitina a Modica: trasportato in elisoccorso al Cannizzaro di Catania
10 Apr 2026 08:56
Momenti di grande apprensione questa mattina a Modica, dove un uomo è precipitato dal ponte Caitina, facendo un volo di circa 30 metri. Si tratta di un 38enne di Modica.
Le cause dell’accaduto sono ancora in fase di accertamento da parte delle forze dell’ordine. L’allarme è scattato immediatamente, facendo convergere sul posto un imponente dispositivo di soccorso.
Determinante l’intervento dei Vigili del Fuoco, che sono riusciti a recuperare l’uomo ancora in vita al termine di un’operazione particolarmente delicata, considerata l’altezza del salto e la conformazione dell’area sottostante.
Sul luogo sono intervenuti anche i Carabinieri e la Polizia, che stanno effettuando i rilievi per ricostruire la dinamica dei fatti e chiarire ogni aspetto della vicenda.
Vista la gravità della situazione, è stato immediatamente disposto il trasferimento in elisoccorso verso l’ospedale Cannizzaro di Catania, dove il giovane è stato affidato al Trauma Center, le sue condizioni sono molto gravi.
L’episodio ha avuto pesanti ripercussioni sulla viabilità, con il traffico andato completamente in tilt nella zona del quartiere Sorda, dove si sono registrati rallentamenti e disagi.
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