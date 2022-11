Giovane portato all’ospedale, ruba la sedia a rotelle per tornare a casa

Ruba una sedia a rotelle dal pronto soccorso dell’ospedale “per tornare a casa”. Protagonista dell’insolito episodio un 24enne di Caltanissetta che era stato portato al pronto soccorso dell’Ospedale Sant’Elia perché ferito e in evidente stato di ubriachezza.

Giusto il tempo di venire medicato e di smaltire un poco la sbornia, che il giovane ha pensato di tornare a casa. Ma senza mezzi e distante da casa qualche chilometro, l’unica soluzione che ha trovato è stata quella di prendersi una sedia a rotelle e, approfittando del fatto che il nosocomio si trova in una zona alta, salire a bordo e andare via velocemente.

Ad accorgersi dell’accaduto e dare subito l’allarme è stata la guardia giurata in servizio alla portineria del presidio ospedaliero. Una volante della Polizia si è messa subito a caccia dell’insolito mezzo e lo ha intercettato in via Leone XIII. Il giovane è stato accompagnato in Questura e denunciato per furto di attrezzatura sanitaria.