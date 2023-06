Giornate europee dell’archeologia. Domani chiude la tre giorni. Visite gratis in tutti i siti della Sicilia.

Iniziata ieri si conclude domani la tre giorni della 14° edizione delle “Giornate europee dell’archeologia” patrocinata dal Ministero della Cultura. Visite gratis in tutti i siti archeologici e nei musei sparsi nell’isola, dall’apertura alla chiusura. Anche in provincia di Ragusa con i suoi importanti musei e parchi. Oltre alla gratuità nell’ingresso ai siti archeologici e museali dell’isola la Bcsicilia ha organizzato anche 15 eventi in diverse città e piccoli centri. Le Giornate dell’archeologia in Europa sono gestite da Inrap, l’Istituto nazionale di ricerca archeologica preventiva della Francia, e sono organizzate in Italia dal Ministero della cultura – Direzione Generale Musei e Direzione Generale Archeologia, belle arti e paesaggio. Vi aderiscono 30 Paesi del vecchio Continente. Famiglie, ragazzi, turisti possono accedere ai siti archeologici in maniera gratuita rafforzando la conoscenza di un patrimonio ricco ed a volte nascosto.

La Bcsicilia nell’isola ha organizzato gli eventi della 14° edizione da Monreale a Partinico a Riesi, a Bagheria, Agira, Castronuovo di Sicilia, Ficarra, Marianopoli, Santa Flavia, Alia.

Sono visite guidate ma anche escursioni, conferenze e presentazioni di libri. Luoghi di grande attrazione, in alcuni casi poco noti: dagli antichi borghi alle testimonianze preistoriche, alle necropoli risalenti ad un passato lontano, ai ritrovamenti archeologici in mare. Memorie della Sicilia che fanno ricca un’isola dalle mille proposte legate alla civiltà millenaria ed alle sue radici. L’isola del mare, l’isola del sole, l’isola della ricca archeologia dalla zona occidentale a quella orientale che và visitata. E la tre giorni europea è certamente la giusta occasione per conoscere e valorizzare il patrimonio archeologico della Sicilia dando onore ad un evento di grande respiro a cui il Paese Italia ha creduto aderendovi.