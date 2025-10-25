Giornata regionale dei Cammini: seconda tappa tra Donnalucata e Cava d’Aliga

La tappa proposta per questa domenica copre la distanza di 6,5 km fra Donnalucata e Cava d’Aliga, due frazioni della riviera di Scicli, uno dei quattro Comuni iblei con affaccio sul mare interessati dal Cammino. Sono, infatti, Ragusa, Scicli, Modica e Pozzallo, di cui tre rinomati siti Unesco, le quattro città iblee interessate dal Cammino che prende il nome dalla Torre Mazzarelli, nel cuore di Marina di Ragusa, e dalla Torre Cabrera, che si affaccia nel mare di Pozzallo e che l’emblema della città.

La seconda tappa si snoda su un litorale sabbioso e su parti a scogliera: alle 9 di domani mattia ritrovo a Donnalucata, presso la fermata del bus (di fronte alla pescheria) e arrivo stimato sul lungomare di Cava d’Aliga intorno alle 13. L’iniziativa è curata dalla Pro Loco che offre anche il servizio di rientro a Donnalucata con auto. Ospite d’onore Giuseppe “COWA” Borrelli, che nei giorni scorsi ha collaudato in completa autonomia il cammino costiero Donnalucata – Avola. Prevista la partecipazione straordinaria del Teatro OfficinOff di Scicli.

