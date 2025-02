Giornata per la Vita: il Vescovo La Placa incontra le neomamme negli ospedali di Ragusa e Vittoria

Un messaggio di speranza e accoglienza per la vita nascente

Si è celebrata anche a Ragusa la Giornata per la Vita, un appuntamento annuale voluto dalla Chiesa per sensibilizzare alla tutela e alla promozione della vita in ogni sua fase, con particolare attenzione alla maternità e alla nascita. L’evento, che si tiene ogni prima domenica di febbraio, è un’occasione per riflettere sul valore della vita e sull’importanza di sostenerla, accoglierla e difenderla con responsabilità e amore.

Per l’occasione, il Vescovo della Diocesi di Ragusa, monsignor Giuseppe La Placa, ha visitato i reparti di maternità degli ospedali di Ragusa e Vittoria, portando il suo saluto e la sua benedizione alle neomamme e ai bambini nati nelle ultime ore. Un gesto di vicinanza e di gioia condivisa, che ha sottolineato l’importanza di accogliere la vita come un dono prezioso.

La mamma simbolo della giornata

Tra le neomamme incontrate dal Vescovo, una in particolare ha attirato l’attenzione per la sua straordinaria testimonianza di accoglienza della vita: ha appena dato alla luce il suo settimo figlio. Monsignor La Placa l’ha definita la “mamma simbolo” di questa giornata, riconoscendo in lei un esempio di generosità e amore incondizionato.

L’incontro con le madri e i neonati è stato un momento di grande emozione, in cui il Vescovo ha ribadito il messaggio centrale della Giornata per la Vita: ogni nascita è un segno di speranza per il futuro e un invito a costruire una società che sappia accogliere e sostenere la vita in tutte le sue forme.

