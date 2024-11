Giornata Internazionale Volontariato. Evento anche a Ragusa

Il 5 dicembre si celebra la 39ª Giornata Internazionale del Volontariato, indetta dall’ONU, che quest’anno ha come tema “Diverse volunteers, stronger communities” (Volontari diversi, comunità più forti). In Sicilia, il CSVE (Centro di Servizio per il Volontariato Etneo) organizza una serie di eventi per valorizzare il ruolo del volontariato nella costruzione di comunità più solidali e resilienti.

La Giornata in Sicilia

L’iniziativa prevede eventi contemporanei in quattro città: Ragusa, Catania, Piazza Armerina e Avola. Oltre 1200 partecipanti, tra volontari, cittadini e istituzioni, e 300 Enti del Terzo Settore saranno coinvolti. Saranno premiati volontari meritevoli e consegnati attestati di partecipazione alle associazioni per il loro contributo sociale.

Programma della serata

Le serate combinano momenti di riflessione con intrattenimento musicale e teatrale, sottolineando l’importanza del volontariato come motore di trasformazione sociale. Saranno presenti rappresentanti istituzionali, con interventi dei presidenti della Regione e dell’ARS. Il presidente del CSVE, Salvatore Raffa, aprirà ufficialmente gli eventi in collegamento simultaneo.

Riflessione sul tema:

Salvatore Raffa ha evidenziato come la diversità tra i volontari – in identità, esperienze, culture e competenze – arricchisca le iniziative, favorendo soluzioni innovative e una maggiore inclusione sociale.

Dettagli degli eventi nei teatri

Ragusa – Teatro Donnafugata (ore 19). Presenta Giada Giaquinta. Gli ospiti principali sono: Massimo Spata, attore e comico. Vi sarà anche un monologo teatrale a cura di Massimo Leggio. Marilyn Morreale e Nunzio Gambini per la parte musicale

Catania – Teatro Ambasciatori. Presenta Ruggero Sardo. Animazione a cura di Gino Astorina. Monologo teatrale: Pippo Toscano Musica: Duo Concertante (Andrea Di Mauro e Ilaria Bonanno)

Piazza Armerina – Teatro Garibaldi. Presenta Cristiano Di Stefano. Sketch comico: di Carmelo Caccamo. Monologo teatrale di Franz Cantalupo. Musica: Isteresi Acoustic Trio

Avola – Teatro Comunale Garibaldi. Presentano Mimmo Contestabile e Samantha Ponzio. Monologo teatrale di Francesco Di Lorenzo. Showman: Franco Di Mari. Musica: Salvo Amore Trio

Perché partecipare?

La giornata celebra chi dedica tempo, passione e impegno al servizio degli altri, promuovendo un modello di società inclusiva e solidale. Un’occasione unica per riconoscere il lavoro silenzioso ma cruciale dei volontari e per riflettere sul loro ruolo come agenti di cambiamento nella società moderna.

Maggiori informazioni disponibili sul sito del CSVE.

© Riproduzione riservata