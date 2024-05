Giornata internazionale dei bambini scomparsi, importanti iniziative anche in provincia di Ragusa

Il 25 maggio, in occasione della Giornata internazionale dei bambini scomparsi, la Polizia di Stato partecipa a una serie di iniziative volte a sensibilizzare e informare i giovani e i loro genitori sulla prevenzione e gestione degli episodi di scomparsa. Questa giornata commemora la scomparsa di Etan Patz nel 1979, evento che ha dato origine a movimenti e metodi di ricerca per le persone scomparse.

La campagna della Polizia di Stato

La Polizia di Stato, in collaborazione con la Fondazione AMBER ALERT Europe, ha lanciato la campagna “Controlla. Rifletti. Denuncia… e non perdere tempo, chiama il numero di emergenza 112”. Questa iniziativa fornisce consigli pratici per i genitori e le famiglie che affrontano la scomparsa di un bambino. La Direzione Centrale Anticrimine ha prodotto un pieghevole informativo e un segnalibro, in collaborazione con la Direzione Centrale per la Polizia Scientifica e la Sicurezza cibernetica, distribuiti nelle scuole e durante eventi pubblici.

Tra le risorse disponibili, c’è anche l’APP YOUPOL, che permette di inviare segnalazioni in tempo reale alle Sale Operative delle Questure per episodi di violenza di genere, bullismo e spaccio di droga, e il sito italiano per i bambini scomparsi (https://it.globalmissingkids.org), parte di una rete internazionale gestita dall’ICMEC.

Le iniziative in provincia di Ragusa

Anche in provincia di Ragusa ci saranno diverse iniziative a supporto di questa importante giornata.

A Ragusa, presso il centro commerciale “Le Masserie”, il personale dell’Ufficio Minori della Questura ha incontrato numerosi giovani, illustrando e sensibilizzando sulla tematica delle persone scomparse.

A Vittoria, gli Agenti del Commissariato di P.S. hanno incontrato gli studenti dell’Istituto Comprensivo Enrico Fermi, trattando il delicato tema delle scomparse giovanili.

A Modica, gli Agenti del Commissariato di P.S. hanno sensibilizzato i giovani frequentatori dei principali punti di aggregazione, illustrando la tematica con professionalità.

A Comiso, gli Agenti del Commissariato di P.S. hanno svolto un’attività capillare di sensibilizzazione nei luoghi di ritrovo giovanili come il Parco Ippari e la Villa comunale.

