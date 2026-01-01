Giornalismo siciliano in lutto, è morto a 65 anni Corrado Maiorca

Il giornalismo siciliano piange la scomparsa di Corrado Maiorca, morto la scorsa notte all’ospedale di Siracusa all’età di 65 anni, a causa di una patologia che non gli ha lasciato scampo. Aveva iniziato a fare giornalismo a soli 16 anni, spinto da una passione autentica per la cronaca e per l’informazione. Una passione che ha guidato tutta la sua carriera e che lo ha reso uno dei volti più autorevoli del panorama giornalistico siciliano. Nel corso degli anni ha collaborato con importanti testate nazionali, tra cui il Corriere della Sera, Il Giorno e Il Corriere dello Sport. È stato anche uno dei giornalisti di punta del Giornale di Sicilia, dove ha ricoperto il ruolo di vicecaporedattore, contribuendo al coordinamento delle redazioni siciliane. In quella esperienza ha dato vita al cosiddetto “metodo Maiorca”, che prevedeva una maggiore attenzione alle notizie provenienti dalle province per rafforzare il legame del giornale con i lettori. Un’intuizione vincente, che ha lasciato un segno. Nel 2013 ha fondato il quotidiano online Nuovo Sud, proseguendo il suo impegno per un’informazione puntuale, vicina al territorio e ai suoi cittadini. Maiorca era il marito della giornalista Rai, Lucia Basso. A lei e alla famiglia le condoglianze della nostra redazione.

© Riproduzione riservata