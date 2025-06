Giorgio Firrincieli riconfermato alla guida di Ance Ragusa con oltre il 95% dei consensi

Una delle più partecipate assemblee della storia recente di Ance è stata quella che ha decretato, con un autentico plebiscito, la riconferma di Giorgio Firrincieli alla presidenza dell’associazione costruttori. Per Firrincieli, che intraprende così il suo secondo e ultimo mandato, oltre il 95% dei consensi da parte delle imprese associate, che erano rappresentate da circa il 70% dei voti assembleari totali. Insieme a Firrincieli, una squadra compatta e motivata: Nunzio Rosso e Gianluca Zaccaria, vicepresidenti; Santo Cutrone, tesoriere, ed il nuovo Consiglio generale composto da Raffaele Cappello, Elisa Carbone, Gianluca Cilia, Maurizio Lembo e Rosario Ruta. “Affrontare un secondo mandato alla guida di ANCE Ragusa significa, per me, raccogliere la sfida di consolidare i risultati già ottenuti e, al tempo stesso, avere il coraggio di guardare avanti, verso nuovi obiettivi e nuove prospettive – ha detto il neo presidente -. Adesso è il momento di dare continuità a questo impegno, imprimendo un’accelerazione verso un’ANCE più innovativa, più vicina alle imprese e più autorevole nel rappresentare le nostre istanze. Ho diviso le mie linee programmatiche in macro aree: rapporti con la Pubblica Amministrazione; appalti pubblici e codice dei contratti; sostegno all’edilizia privata, rigenerazione urbana e sostenibilità; innovazione, transizione digitale ed energetica; bilateralità, sicurezza e formazione; servizi associativi e marketing associativo; formazione e capitale umano. Riassumendo ancora, passione, innovazione e coinvolgimento saranno le parole chiave di questi prossimi quattro anni. Sono convinto che insieme potremo portare avanti con coraggio e dedizione la nostra missione: generare lavoro, costruire benessere e dare speranza a questo territorio”.



