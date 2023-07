Giorgio Calvi riconfermato alla Virtus Ragusa

La Virtus Ragusa comunica riconferma di Giorgio Calvi per la prossima stagione. Classe 2000, nato a Milano, Calvi ha iniziato la sua carriera nelle giovanili di Cernusco per poi proseguire con il Don Bosco Livorno nel campionato di Serie C Gold. Successivamente, il suo talento è stato notato da Imola, dove ha giocato nella stagione 2018/19 nel campionato di Serie A2.

Nella stagione successiva, Giorgio Calvi ha giocato per la Scaligera Basket Verona sempre nella Serie A2. Ha poi militato nei roster di Piombino e Jesi, prima di approdare alla Virtus Basket Padova nella stagione 2021/22. A metà della scorsa stagione, è giunto a Ragusa.

Giorgio Calvi è noto per il suo impegno, costanza e versatilità, che gli hanno permesso di essere utilizzato sia come ala che come centro. Il suo grande atletismo gli ha consentito di sfruttare gli spazi, essere protagonista nei rimbalzi e ottenere ottime percentuali realizzative sotto canestro.