Giorgio Assenza inaugura il comitato elettorale a Ragusa. Ecco i prossimi appuntamenti

Si è concluso a Ragusa il ciclo di inaugurazioni di Comitati elettorali iniziato a Comiso e proseguito poi a Vittoria, Santa Croce, Pozzallo, Chiaramonte Gulfi, Giarratana, Scicli, Monterosso e, lunedì sera, Pedalino.

A Pedalino, in particolare, Assenza ha accolto il sostegno dell’assessore al Decentramento, Manuela Pepi, e di tantissimi amici che hanno voluto ribadire la loro vicinanza.

“Chiudiamo in bellezza- ha detto ieri sera nel corso dell’appuntamento a Ragusa- con una bella platea”. Lo stesso ha poi ricordato ai numerosi presenti i numerosi successi ottenuti dal Governo Musumeci, nonostante la maggioranza risicata e l’impegno profuso nel fronteggiare l’epidemia. “Credo che in questo- ha detto- la Sicilia non è stata seconda a nessuna”.

“Le migliaia di precari stabilizzati, la realizzazione dei Pronto Soccorso di Vittoria e Modica, il restauro di numerosi monumenti e chiese, l’autostrada Siracusa-Gela, oggi una realtà fino a Modica, l’appalto della Ragusa-Catania, i finanziamenti per l’agricoltura e la zootecnia, il Porto di Pozzallo e molto altro ancora. Se ce ne darete la possibilità continueremo a perseguire i nostri progetti per completare quelli avviati e iniziarne di nuovi”.

Prossimi appuntamenti:

Giovedì 15, alle ore 19, incontro con gli amici di Modica a Torre del Sud;

Venerdì 16, alle ore 19, incontro con gli elettori di Ragusa a Poggio del Sole. Presente anche l’on. Nello Musumeci.