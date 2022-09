Giorgio Assenza inaugura 4 comitati: Chiaramonte, Giarratana, Scicli e Monterosso

Quattro comitati sono stati inaugurati complessivamente nelle giornate di sabato e ieri dal deputato regionale e candidato all’Ars per Fratelli d’Italia, Giorgio Assenza: Chiaramonte Gulfi, Giarratana, Scicli e Monterosso Almo.

Nel corso degli incontri con i sostenitori e i simpatizzanti è stato ricordato e sottolineato il valore della coerenza politica, oggi giorno una vera e propria rarità ma che invece caratterizza sia l’uomo che il politico Giorgio Assenza. Lo stesso ha ancora una volta ricordato quanto fatto dal Governo regionale per la Sicilia e la provincia di Ragusa in particolare, nonostante quanto sostenuto dagli avversari che da un lato accusano il governo uscente di non aver fatto nulla, dall’altro smentiscono loro stessi continuando ad attribuirsi meriti riconducibili alla maggioranza per questo progetto o quel finanziamento.

In tutte le tappe, come sua abitudine, Assenza si è poi intrattenuto con alcuni dei presenti che hanno voluto segnalare alcune difficoltà riscontrate nel proprio comune o nel proprio settore lavorativo. Come sempre, si è detto disponibile a portare le loro istanze a chi di competenza.

Prossimi appuntamenti:

Oggi alle ore 19, inaugurazione Comitato elettorale di Pedalino al civico 292 di via XXV luglio;

Domani, martedì 13, inaugurazione Comitato elettorale di Ragusa al civico 235 di Corso Vittorio Veneto.