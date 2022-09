Giorgio Assenza chiude la campagna elettorale a Comiso

Comizio di chiusura della campagna elettorale, questa sera, per l’onorevole Giorgio Assenza, candidato alle regionali nella lista Fratelli d’Italia. L’appuntamento è in Piazza Fonte Diana alle ore 21. Sul palco, con lui, il sindaco di Comiso Maria Rita Schembari e il dott. Alberto Belluardo.

“Il mio primo intervento, nel corso della prossima Legislatura- ha detto Assenza- sarà sul tema del contenimento dei costi dell’Energia. Urgono misure urgenti a favore delle famiglie e delle aziende, necessarie a salvare centinaia di migliaia di posti di lavoro e a scongiurare che le organizzazioni criminali possano insinuarsi nelle pieghe delle difficoltà che stanno vivendo le imprese. In primis nel settore agricolo, dove sarà necessario un aumento del trattamento dell’indennità di disoccupazione, unitamente ad altre misure di contenimento dei livelli occupazionali. Negli scenari energetici futuri, la Regione Siciliana dovrà avere un ruolo di primaria importanza, in linea con quanto stanno già attuando altre regioni italiane e in ossequio alle programmazioni nazionali ed europee. L’incremento delle fonti rinnovabili sarà molto importante in termini di approvvigionamento energetico e di opportunità occupazionale. Sarà una battaglia di vitale importanza sulla quale si gioca il futuro delle famiglie e delle imprese siciliane”.

Assenza invita tutti ad andare a votare, esercitando questo importantissimo diritto/dovere, e a scegliere Fratelli d’Italia in tutte e tre le schede (Camera, Senato e Regionali). “Per quanto riguarda la scheda di colore verde, l’unica nella quale potrete esprimere una preferenza- ha poi concluso- vi invito a scrivere ‘Assenza’, dandomi la possibilità di continuare a lavorare per questo territorio”.