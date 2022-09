Giorgia Meloni vince e si prende l’Italia. Crolla la Lega e pure il Pd. Regge il M5S che diventa il terzo polo e primo partito del sud

Ha vinto Giorgia Meloni con una maggioranza solida anche in Senato. La leader di Fdl conferma le aspettative della vigilia e si prende l’Italia e si prepara anche ad essere la prima donna a sedere a Palazzo Chigi forte del primato di Fratelli d’Italia con circa il 26%.



Ma si tratta di un traguardo raggiunto quasi in solitaria, con gli alleati storici della coalizione indeboliti e la Lega di Matteo Salvini, che solo alle europee del 2019 aveva raggiunto uno storico 34%, vicina al crollo: 8,5%, tallonata da Forza Italia all’8%.



L’altro sconfitto di queste elezioni politiche è il segretario dem Enrico Letta: il suo Pd è secondo partito poco sopra il 19%, non sfonda la soglia psicologica del 20%.

Il M5s, in picchiata nei sondaggi durante i giorni della caduta del governo Draghi proprio per mano di Conte (8%), celebra una rimonta per certi versi clamorosa attestandosi attorno al 16% e risultando primo partito al Sud.

Il cosiddetto Terzo polo di Carlo Calenda e Matteo Renzi si colloca al 7,5%. Ma la tornata elettorale non è ancora finita. Oggi, a partire dalle ore 14, inizierà lo scrutinio della Sicilia. I sondaggi danno in testa Renato Schifani e non stupirà una sua vittoria considerando il trend nazionale.