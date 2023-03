Gioca 2 euro e vince 73 milioni di euro al Superenalotto. Mistero sul ragusano milionario

Il superenalotto regala un Jackpot da 73,8 milioni di euro: la sestina vincente (4 15 26 27 72 82 Jolly 89 Superstar 12) è stata infatti centrata online. La schedina è stata giocata online con un costo di solo 2 euro. Insomma Gioca 2 euro e vince 73 milioni di euro. Come ricorda agipronews, si tratta del secondo 6 del 2023.

L’ultimo Jackpot

L’ultimo Jackpot risale al 16 febbraio scorso, quando venne assegnato il premio più alto nella storia del gioco, un colpo da 371,1 milioni di euro centrato con la Bacheca dei Sistemi, grazie al sistema “Una Buona Stella” da 450 euro. Era diviso in 90 cedole a caratura da 5 euro ciascuna, per una vincita da circa 4 milioni di euro per ciascun giocatore. Tra loro anche un ragusano il cui nome resta ancora nel mistero. Non ha fatto notare alcun cambio del suo stile di vita.

Cosa è il Superenalotto

Il SuperEnalotto è un gioco d’azzardo molto popolare in Italia, che offre la possibilità di vincere enormi premi in denaro. Recentemente, questo gioco ha donato nuove importanti vincite a diversi fortunati giocatori.

Uno dei casi più eclatanti è quello di un giocatore che ha vinto la cifra di 209 milioni di euro grazie al SuperEnalotto. La vincita è stata registrata nella città di Lodi ed è stata una delle più grandi nella storia del gioco.

Ma non è stato l’unico vincitore: altre persone hanno avuto la fortuna di portare a casa premi notevoli. Un giocatore della provincia di Alessandria ha vinto più di 5 milioni di euro, mentre un altro della provincia di Torino ha vinto più di 4 milioni.

Ci sono stati anche altri vincitori, tutti felicissimi di aver avuto la fortuna di giocare nel momento giusto e di aver indovinato i numeri giusti. Queste nuove importanti vincite dimostrano ancora una volta che il SuperEnalotto è un gioco che può cambiare la vita delle persone, offrendo la possibilità di vincere cifre che sembrano quasi irreali.

Naturalmente, come tutti i giochi d’azzardo, il SuperEnalotto comporta rischi e va giocato con moderazione. Ma per coloro che decidono di provarci, la vincita di una somma così grande può rappresentare una grande opportunità per realizzare i propri sogni e quelli delle proprie famiglie. Certo, la sua è stata una buona fortuna ma anche quella di questo nuovo vincitore, certamente non è da poco, posto che Gioca 2 euro e vince 73 milioni di euro. foto di repertorio