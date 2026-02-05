Giarratana, weekend di fuoco: doppio derby contro Modica tra sogni playoff e sfida alla capolista

Fine settimana ad alta intensità sportiva per il movimento pallavolistico di Giarratana, chiamato a misurarsi in un doppio derby contro Modica che coinvolge sia la formazione maschile di Serie C sia quella femminile di Serie D. Due sfide diverse per peso in classifica, ma unite dallo stesso valore simbolico e sportivo.

La squadra maschile di Serie C, attualmente terza con 25 punti, ospiterà l’Us Volley Modica in una gara che può consolidare le ambizioni playoff dei rossoblù. Il gruppo guidato da coach Gianluca Giacchi arriva all’appuntamento con fiducia, forte di una serie di prestazioni convincenti che hanno confermato la crescita tecnica e mentale della squadra.

«Sappiamo che Modica è una squadra che non va mai sottovalutata», spiega l’allenatore. «Hanno atleti esperti e un gioco imprevedibile, ma noi stiamo crescendo e vogliamo dimostrarlo davanti al nostro pubblico. È una partita che pesa, non solo per la classifica ma anche per l’identità della nostra stagione».

Se il derby maschile promette equilibrio, la sfida di Serie D femminile si presenta ancora più impegnativa. Le ragazze del Giarratana Volley, quinte con 17 punti, affronteranno la capolista Asd Green Sport Modica, protagonista assoluta del campionato con dieci vittorie su dieci e numeri che confermano la solidità della squadra modicana.

Coach Saro Corallo guarda alla partita come a un’opportunità di crescita: «Affrontare la prima della classe è sempre stimolante. Modica ha un organico profondo e un ritmo di gioco altissimo, ma noi abbiamo preparato la partita con grande attenzione. Le ragazze stanno lavorando bene e vogliono misurarsi con un’avversaria di questo livello».

A sottolineare l’importanza del momento è il presidente Salvatore Pagano, che vede nel doppio derby un segnale della maturità raggiunta dal movimento pallavolistico giarratanese. «È raro vivere un weekend così, con entrambe le nostre squadre impegnate contro due realtà importanti della stessa città. Per noi è motivo di orgoglio», afferma. «Stiamo investendo sui giovani, sulla formazione tecnica e sulla crescita del settore femminile. Qualunque sarà il risultato, queste partite dimostrano che Giarratana è ormai una presenza stabile e rispettata nei campionati regionali».

Il presidente richiama anche il ruolo fondamentale del pubblico: «La nostra forza è la comunità. Quando il palazzetto si riempie, i ragazzi e le ragazze sentono davvero la spinta. Contro avversari così prestigiosi, il calore dei tifosi può fare la differenza».

