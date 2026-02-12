Giarratana Volley, weekend decisivo tra Serie C e Serie D

Fine settimana intenso per l’Asd Giarratana Volley, che si prepara a scendere in campo con entrambe le formazioni in un momento importante della stagione. Tra Serie C maschile e Serie D femminile, il club guarda alle prossime sfide con fiducia e ambizione, forte dei risultati ottenuti finora.

Sabato 14 febbraio alle 17 la formazione maschile, impegnata nel campionato di Serie C – Girone B, sarà di scena sul campo del Briocity Ragalna. Il Giarratana Volley occupa attualmente il terzo posto in classifica, posizione che conferma la solidità del percorso costruito durante la stagione.

L’allenatore Gianluca Giacchi presenta la gara come un banco di prova significativo: la trasferta di Ragalna è tradizionalmente impegnativa, ma la squadra ha dimostrato maturità e capacità di adattamento. L’obiettivo sarà mantenere concentrazione, ritmo e aggressività per tutta la partita, continuando a dare continuità al lavoro svolto in palestra. La voglia di confermarsi, sottolinea il tecnico, rappresenta uno degli elementi più importanti del gruppo.

Domenica 15 febbraio alle 18.30 sarà invece il turno della formazione femminile, impegnata nel campionato di Serie D – Girone D, che affronterà in trasferta la Pgs Juvenilia Catania. Le ragazze arrivano all’appuntamento con entusiasmo e con una classifica che le vede pienamente competitive.

Il tecnico Saro Corallo evidenzia la crescita della squadra, reduce da un successo importante ottenuto in casa contro la capolista. La partita di Catania si preannuncia difficile, soprattutto per la solidità della formazione avversaria tra le mura amiche, ma il gruppo ha dimostrato di poter competere con chiunque. Coraggio, ordine nei momenti decisivi e compattezza saranno gli elementi chiave per proseguire nel percorso di crescita.

A tracciare il bilancio del momento è il presidente Salvatore Pagano, che guarda con soddisfazione al cammino della società. Il Giarratana Volley continua a crescere sotto il profilo sportivo e organizzativo, rafforzando la consapevolezza di poter competere con continuità. Il doppio impegno del weekend rappresenta un’ulteriore occasione per consolidare il progetto sportivo e confermare l’identità del club.

