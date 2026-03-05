Giarratana Volley, weekend decisivo: sfida al vertice contro Giarre mentre la femminile espugna Bronte

Cresce l’attesa in casa ASD Giarratana Volley per un fine settimana che potrebbe rappresentare una svolta nella stagione. La formazione maschile è attesa sabato alle 19 da una delle partite più importanti dell’anno contro I Siciliani Giarre New Image, uno scontro diretto che mette in palio molto più dei tre punti e che potrebbe ridisegnare la corsa al vertice del campionato.

La classifica racconta tutta la tensione e l’equilibrio della sfida: la squadra di Giarre occupa attualmente il secondo posto con 39 punti, mentre Giarratana segue a quota 36 con una gara in meno. Numeri che trasformano la partita in un vero e proprio crocevia della stagione, con i tifosi che attendono con entusiasmo un confronto destinato a pesare sull’intero finale di campionato.

L’ambiente attorno alla squadra si sta caricando di aspettative e passione. Il pubblico avverte il valore della partita e la sensazione diffusa è quella di trovarsi davanti a una serata capace di cambiare le gerarchie del torneo.

Giacchi: “Una sfida da affrontare con lucidità e coraggio”

A guidare il gruppo in questo momento cruciale è il tecnico Gianluca Giacchi, che percepisce la tensione positiva attorno alla squadra e la trasforma in energia.

«Sappiamo che ci giochiamo una fetta importante del nostro percorso – spiega l’allenatore –. Giarre è una squadra solida, costruita per stare in alto, ma noi arriviamo a questa sfida con grande convinzione. I ragazzi stanno lavorando con intensità e maturità e vogliono dimostrare che il nostro posto è tra le prime della classe».

Per Giacchi la chiave della partita sarà soprattutto mentale. «Sarà una gara da affrontare con lucidità, coraggio e attenzione ai dettagli. Il sostegno del pubblico sarà determinante. Sentiamo l’entusiasmo crescere e vogliamo ripagarlo con una prestazione all’altezza».

Il tecnico sottolinea anche la maturità acquisita dal gruppo nel corso della stagione: «Questa squadra non si accontenta. Non difendiamo una posizione, costruiamo un percorso. Sabato rappresenta un passaggio importante, non un traguardo».

La femminile vince a Bronte e consolida la classifica

Nel frattempo arrivano ottime notizie anche dalla squadra femminile del club di Giarratana. Nel recupero disputato ieri sera, le ragazze hanno conquistato una convincente vittoria sul campo del Ciclope Volley Bronte, imponendosi con un netto 0-3.

Una prestazione solida e ordinata, costruita con carattere e continuità, che conferma la crescita del gruppo e rafforza la posizione nella parte alta della classifica.

L’allenatore Saro Corallo non nasconde la soddisfazione per il risultato ottenuto: «Vincere a Bronte non è mai semplice. È un campo dove bisogna lottare su ogni pallone. Le ragazze sono state bravissime a mantenere la calma nei momenti chiave, soprattutto nel primo set quando siamo riusciti a rimontare e chiudere con lucidità. È una vittoria che dà fiducia e dimostra che possiamo competere con chiunque».

Il presidente Pagano: “Orgogliosi del percorso delle nostre squadre”

A fotografare il momento positivo del club è il presidente Salvatore Pagano, che guarda con orgoglio al lavoro svolto dalla società e dai due gruppi.

«Siamo felici del percorso di entrambe le nostre squadre. La maschile sta vivendo una stagione straordinaria e sabato ci attende una partita che rappresenta un premio per il lavoro fatto finora. La femminile ha dato una grande prova di forza a Bronte, confermando la crescita del gruppo».

Il presidente ribadisce anche la filosofia del progetto sportivo della società: «Il nostro percorso si basa su impegno, serietà e valorizzazione del territorio. Vedere arrivare risultati così importanti è motivo di grande soddisfazione. Continueremo con umiltà e ambizione, insieme ai nostri tifosi che sono una parte fondamentale di questo cammino».

