Giarratana Volley vola prima della pausa: doppio 3-0 e ambizioni in crescita

L’Asd Giarratana Volley si presenta alla pausa pasquale nel migliore dei modi, centrando due vittorie nette che certificano il momento positivo delle sue squadre. Un doppio successo che racconta di solidità, crescita e di un finale di stagione ancora tutto da scrivere.

Maschile convincente: vittoria netta e identità ritrovata

Prestazione autorevole per la formazione maschile, capace di imporsi con un netto 3-0 sul campo del Gabbiano Pozzallo. Una gara gestita con lucidità e ordine, in cui il Giarratana ha dimostrato maturità nei momenti chiave.

Coach Gianluca Giacchi ha evidenziato la crescita del gruppo, sottolineando come la squadra stia finalmente trovando una propria identità, fatta di disciplina tattica e capacità di controllare il ritmo del gioco. Un segnale importante in vista delle sfide decisive che attendono il team.

Femminile in crescita: successo autoritario in trasferta

Non è da meno la squadra femminile, che ha conquistato un’altra vittoria piena imponendosi 3-0 contro il Gruppo P. Carlentini. Una partita dominata con parziali netti, segno di una superiorità tecnica e mentale sempre più evidente.

Coach Saro Corallo ha elogiato l’approccio delle sue atlete, capaci di mantenere alta la concentrazione senza cali di tensione, costruendo una mentalità vincente basata su ordine e aggressività.

La società guarda avanti: “Finale decisivo”

A tracciare il bilancio è il presidente Salvatore Pagano, che ha espresso soddisfazione per il lavoro svolto finora. I risultati ottenuti sono il frutto di impegno quotidiano e serietà, elementi che stanno permettendo alla società di crescere in entrambe le categorie.

La pausa pasquale arriva in un momento strategico, offrendo l’opportunità di recuperare energie e preparare al meglio un finale di stagione che si preannuncia decisivo.

Obiettivi aperti: tutto si decide al ritorno in campo

Con classifiche ancora corte e margini ridotti, ogni punto nelle prossime gare potrà fare la differenza. L’Asd Giarratana Volley si presenta al rush finale con entusiasmo e consapevolezza, pronta a giocarsi tutte le sue carte.

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