Giarratana Volley, luci e ombre al debutto: vincono gli uomini, le ragazze lottano ma cedono in casa
03 Nov 2025 09:55
Weekend dal sapore agrodolce per l’ASD Giarratana Volley, che inaugura la nuova stagione con una vittoria importante della formazione maschile in Serie C e una sconfitta, seppur combattuta, per le ragazze della Serie D. Due partite diverse, ma accomunate da un filo conduttore chiaro: la voglia di crescere e di affermarsi in un campionato lungo e insidioso.
Serie C Maschile: colpo esterno e primo sorriso stagionale
L’esordio dei ragazzi di coach Gianluca Giacchi è stato da applausi. Sul difficile campo dell’Us Volley Modica, i rossoblù si sono imposti con un netto 0-3 (22-25, 26-28, 22-25), mostrando solidità mentale e compattezza di squadra. “Non è stato un impegno facile – ha dichiarato Giacchi – perché, nonostante la giovane età dei nostri avversari, hanno dimostrato carattere e ci hanno messi in difficoltà. Ma cominciare con una vittoria, e per di più in trasferta, è il miglior modo per costruire fiducia e determinazione”. Il Giarratana ha saputo reggere bene nei momenti chiave, confermando una buona condizione atletica e una gestione efficace delle fasi di gioco, anche se – come ha sottolineato il tecnico – “c’è ancora tanto margine di miglioramento”.
Serie D Femminile: ko interno, ma il gruppo cresce
Non è arrivata invece la gioia per la formazione femminile di coach Saro Corallo, che al debutto in casa si è dovuta arrendere all’Aurora Volley Siracusa per 1-3 (23-25, 25-15, 22-25, 19-25). “L’assenza del libero titolare ha pesato sull’equilibrio della squadra – ha spiegato Corallo – e le nostre avversarie si sono dimostrate molto solide in difesa. C’è rammarico, ma nessun dramma: abbiamo la determinazione e la qualità per reagire”. Le giarratanesi, pur tra alti e bassi, hanno mostrato sprazzi di buon gioco e un carattere combattivo che lascia ben sperare per il prosieguo del torneo.
Le parole del presidente Pagano: “Segnali positivi da entrambi i gruppi”
A tirare le somme del weekend è stato il presidente Salvatore Pagano, che guarda al futuro con ottimismo:“Buono l’impatto che le nostre squadre hanno avuto nei rispettivi campionati. Entrambi i gruppi devono ancora crescere, ma già si intravedono gli elementi giusti per raggiungere i nostri obiettivi: vogliamo che il Giarratana Volley sia protagonista, tanto in Serie C quanto in Serie D”. Con la prima giornata ormai alle spalle, l’ASD Giarratana Volley riparte con entusiasmo, consapevole di avere due squadre ricche di potenziale e una società determinata a scrivere una stagione da protagonista su entrambi i fronti.
