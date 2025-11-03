Giarratana Volley, luci e ombre al debutto: vincono gli uomini, le ragazze lottano ma cedono in casa

Weekend dal sapore agrodolce per l’ASD Giarratana Volley, che inaugura la nuova stagione con una vittoria importante della formazione maschile in Serie C e una sconfitta, seppur combattuta, per le ragazze della Serie D. Due partite diverse, ma accomunate da un filo conduttore chiaro: la voglia di crescere e di affermarsi in un campionato lungo e insidioso.

Serie C Maschile: colpo esterno e primo sorriso stagionale

L’esordio dei ragazzi di coach Gianluca Giacchi è stato da applausi. Sul difficile campo dell’Us Volley Modica, i rossoblù si sono imposti con un netto 0-3 (22-25, 26-28, 22-25), mostrando solidità mentale e compattezza di squadra. “Non è stato un impegno facile – ha dichiarato Giacchi – perché, nonostante la giovane età dei nostri avversari, hanno dimostrato carattere e ci hanno messi in difficoltà. Ma cominciare con una vittoria, e per di più in trasferta, è il miglior modo per costruire fiducia e determinazione”. Il Giarratana ha saputo reggere bene nei momenti chiave, confermando una buona condizione atletica e una gestione efficace delle fasi di gioco, anche se – come ha sottolineato il tecnico – “c’è ancora tanto margine di miglioramento”.

Serie D Femminile: ko interno, ma il gruppo cresce

Non è arrivata invece la gioia per la formazione femminile di coach Saro Corallo, che al debutto in casa si è dovuta arrendere all’Aurora Volley Siracusa per 1-3 (23-25, 25-15, 22-25, 19-25). “L’assenza del libero titolare ha pesato sull’equilibrio della squadra – ha spiegato Corallo – e le nostre avversarie si sono dimostrate molto solide in difesa. C’è rammarico, ma nessun dramma: abbiamo la determinazione e la qualità per reagire”. Le giarratanesi, pur tra alti e bassi, hanno mostrato sprazzi di buon gioco e un carattere combattivo che lascia ben sperare per il prosieguo del torneo.

Le parole del presidente Pagano: “Segnali positivi da entrambi i gruppi”

A tirare le somme del weekend è stato il presidente Salvatore Pagano, che guarda al futuro con ottimismo:“Buono l’impatto che le nostre squadre hanno avuto nei rispettivi campionati. Entrambi i gruppi devono ancora crescere, ma già si intravedono gli elementi giusti per raggiungere i nostri obiettivi: vogliamo che il Giarratana Volley sia protagonista, tanto in Serie C quanto in Serie D”. Con la prima giornata ormai alle spalle, l’ASD Giarratana Volley riparte con entusiasmo, consapevole di avere due squadre ricche di potenziale e una società determinata a scrivere una stagione da protagonista su entrambi i fronti.

© Riproduzione riservata