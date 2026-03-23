Giarratana Volley da applausi: doppia vittoria nel weekend tra Serie C maschile e Serie D femminile

Weekend perfetto per il Giarratana Volley, che conquista due vittorie importanti nei campionati di Serie C maschile e Serie D femminile, confermando la crescita del movimento pallavolistico rossoblù. Le due squadre hanno dominato le rispettive gare con autorevolezza, dimostrando solidità tecnica, concentrazione e grande spirito di gruppo davanti a una palestra comunale gremita e calorosa.

Due prestazioni convincenti che rafforzano l’entusiasmo della società e della comunità sportiva locale, sempre più protagonista nel panorama della pallavolo provinciale.

Serie C maschile: Giarratana Volley impone ritmo e qualità contro Misterbianco

Nel campionato di Serie C maschile, la formazione guidata da coach Gianluca Giacchi ha gestito la gara contro Misterbianco con grande ordine e lucidità. Sin dai primi scambi il Giarratana Volley ha imposto il proprio ritmo di gioco, controllando il match senza concedere spazi agli avversari.

La squadra ha mostrato compattezza e continuità, elementi che hanno permesso di chiudere la partita senza cali di tensione.

«Abbiamo gestito la gara con Misterbianco con ordine e lucidità, imponendo il nostro ritmo fin dai primi scambi», spiega coach Gianluca Giacchi. «È stata una vittoria costruita con attenzione, senza cali e senza concedere nulla. Sono soddisfatto della crescita del gruppo e della capacità di rimanere concentrati per tutta la durata del match».

Serie D femminile: prestazione solida contro Palagonia

Grande soddisfazione anche per la formazione femminile impegnata nel campionato di Serie D, che ha conquistato una vittoria convincente contro la squadra di Palagonia.

Le ragazze guidate da coach Saro Corallo hanno disputato una partita equilibrata e determinata, dimostrando maturità tattica e grande efficacia sia in battuta sia in attacco.

«Le ragazze hanno giocato una partita solida e determinata, senza mai perdere il controllo», sottolinea Saro Corallo. «Abbiamo lavorato bene in battuta e nella fase offensiva, mettendo pressione costante alle avversarie. È una vittoria meritata, frutto dell’impegno settimanale e della voglia di migliorare».

Il pubblico di Giarratana protagonista sugli spalti

Un elemento decisivo del weekend rossoblù è stato il calore del pubblico. Ancora una volta la palestra comunale di Giarratana si è trasformata in una vera e propria bolgia sportiva, con tifosi capaci di sostenere le squadre per tutta la durata delle partite.

Il supporto degli spalti è stato sottolineato anche dagli allenatori.

«Il nostro pubblico è stato il settimo uomo in campo», afferma coach Giacchi. «Giocare qui significa avere un’energia in più».

Sulla stessa linea anche coach Corallo, che evidenzia come l’ambiente di Giarratana rappresenti un fattore determinante per le squadre ospiti.

«Chiunque verrà a giocare a Giarratana dovrà fare i conti con un ambiente che spinge, che sostiene e che non molla mai».

L’orgoglio della società: le parole del presidente Pagano

A esprimere soddisfazione per i risultati del weekend è anche il presidente del Giarratana Volley, Salvatore Pagano, che sottolinea il valore del lavoro portato avanti dalla società.

«Queste due vittorie confermano la qualità delle nostre squadre e del percorso che stiamo costruendo», afferma il presidente. «Ma il ringraziamento più grande va al nostro pubblico, che trasforma ogni partita casalinga in un evento e in un muro di energia che rende difficile per chiunque venire qui a fare punti».

Il dirigente evidenzia inoltre come Giarratana stia diventando una realtà sempre più importante nel panorama pallavolistico provinciale, grazie all’impegno della società, degli atleti e del sostegno della comunità.

Giarratana Volley guarda ai prossimi impegni

Dopo il weekend perfetto, il Giarratana Volley guarda ora ai prossimi appuntamenti di campionato con rinnovato entusiasmo. Le due squadre continueranno il loro percorso con l’obiettivo di consolidare i risultati ottenuti e proseguire la crescita sportiva.

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