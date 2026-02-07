L’Azienda Sanitaria Provinciale di Ragusa ha conferito al dottor Claudio Caruso l’incarico quinquennale di Direttore della Struttura Complessa Distretto 3 di Modica, al termine della procedura selettiva pubblica per titoli e colloquio. Medico chirurgo con attestato di formazione specifica in Medicina Generale, Caruso vanta una lunga esperienza nell’organizzazione dei servizi sanitari territoriali e nella gestione […]
Giarratana, furto allo sportello ATM BAPS: banca assicura continuità dei servizi
07 Feb 2026 13:13
Un furto con asportazione dello sportello ATM ha interessato nella notte la filiale BAPS di Giarratana, causando danni alla struttura. Nonostante l’evento criminoso, la banca rassicura la clientela e la comunità locale che la continuità dei servizi è garantita.
L’area interessata è stata immediatamente messa in sicurezza e la filiale sarà regolarmente aperta al pubblico lunedì 9 febbraio, secondo i consueti orari di sportello. Lo sportello ATM danneggiato resterà temporaneamente fuori servizio, con il ripristino previsto nel più breve tempo possibile, compatibilmente con gli interventi necessari per la sostituzione dell’apparecchiatura e il rafforzamento della sicurezza.
BAPS ha reso noto che tutta l’operatività resta comunque garantita tramite Internet Banking, presso gli sportelli ATM delle filiali limitrofe a Giarratana – Monterosso Almo, Palazzolo Acreide, Chiaramonte Gulfi e Ragusa – e tramite contatto diretto con il proprio Gestore per qualsiasi richiesta.
“La Banca conferma la propria attenzione al territorio e alla comunità di Giarratana, rinnovando l’impegno a garantire sicurezza, continuità dei servizi e prossimità, anche in presenza di eventi straordinari”, si legge nella nota ufficiale.
L’episodio è ora oggetto di indagine da parte delle autorità competenti, con la banca che fornisce ogni elemento utile alle attività di accertamento.
