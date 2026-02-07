Giarratana, furto allo sportello ATM BAPS: banca assicura continuità dei servizi

Un furto con asportazione dello sportello ATM ha interessato nella notte la filiale BAPS di Giarratana, causando danni alla struttura. Nonostante l’evento criminoso, la banca rassicura la clientela e la comunità locale che la continuità dei servizi è garantita.

L’area interessata è stata immediatamente messa in sicurezza e la filiale sarà regolarmente aperta al pubblico lunedì 9 febbraio, secondo i consueti orari di sportello. Lo sportello ATM danneggiato resterà temporaneamente fuori servizio, con il ripristino previsto nel più breve tempo possibile, compatibilmente con gli interventi necessari per la sostituzione dell’apparecchiatura e il rafforzamento della sicurezza.

BAPS ha reso noto che tutta l’operatività resta comunque garantita tramite Internet Banking, presso gli sportelli ATM delle filiali limitrofe a Giarratana – Monterosso Almo, Palazzolo Acreide, Chiaramonte Gulfi e Ragusa – e tramite contatto diretto con il proprio Gestore per qualsiasi richiesta.

“La Banca conferma la propria attenzione al territorio e alla comunità di Giarratana, rinnovando l’impegno a garantire sicurezza, continuità dei servizi e prossimità, anche in presenza di eventi straordinari”, si legge nella nota ufficiale.

L’episodio è ora oggetto di indagine da parte delle autorità competenti, con la banca che fornisce ogni elemento utile alle attività di accertamento.

