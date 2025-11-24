Giarratana, al via i lavori nell’ufficio postale: attivata sede provvisoria in un container

Da domani, martedì 25 novembre, l’ufficio postale di Giarratana sarà interessato da interventi di ammodernamento finalizzati a migliorare la qualità dei servizi e l’accoglienza degli utenti. Lo comunica Poste Italiane, annunciando l’avvio dei lavori che rientrano nel più ampio progetto nazionale “Polis – La Casa dei Servizi Digitali”, dedicato ai comuni con meno di 15mila abitanti.

Per garantire la continuità operativa, Poste Italiane ha predisposto una sede provvisoria all’interno di un container situato nella stessa via Calatafimi, negli spazi adiacenti alla sede principale. Il punto temporaneo sarà operativo dal lunedì al venerdì dalle 8.20 alle 13.45 e il sabato fino alle 12.45, offrendo ai cittadini i principali servizi postali e finanziari.

L’intervento rientra nel progetto Polis, nato per facilitare l’accesso ai servizi della Pubblica Amministrazione nei piccoli centri, promuovendo coesione territoriale, innovazione e superamento del digital divide. L’ufficio postale di Giarratana sarà quindi trasformato in un vero sportello multifunzionale, capace di rispondere alle esigenze dei cittadini attraverso canali fisici e digitali.

Già oggi sono disponibili servizi INPS dedicati ai pensionati – come cedolino della pensione, Certificazione Unica, modello OBIS M – oltre ai certificati anagrafici e di stato civile tramite la piattaforma ANPR. Una volta completati i lavori, la sede offrirà un ventaglio ancora più ampio di servizi: tra questi, il rinnovo del passaporto, le autodichiarazioni di smarrimento, la richiesta di riemissione del codice fiscale e molto altro, rendendo l’ufficio postale un punto di riferimento avanzato per l’intera comunità.

Conclusi gli interventi di adeguamento, l’ufficio postale di via Calatafimi riaprirà al pubblico con i consueti orari, restituendo ai cittadini una struttura moderna, accogliente e orientata ai servizi del futuro.

