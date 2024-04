Giarratana a The Voice Generations: il bellissimo duetto di Giuseppe e la mamma Giovanna. VIDEO

Giovanna e Giuseppe Roccuzzo sono rispettivamente mamma e figlio. Sono originari di Giarratana ma si vedono poco a causa della distanza, poiché lei è in Sicilia, mentre lui si è trasferito nel nord Italia per aiutare economicamente la famiglia. Scelgono di salire sul palco di The Voice Generations portando la canzone di uno dei coach: “Meraviglioso Amore Mio” di Arisa.

UN BELLISSIMO MOMENTO

Lei rimane molto colpita dal loro legame e decide di duettare con loro su “Il Mio Canto Libero” di Lucio Battisti. La trasmissione di Rai Uno, condotta da Antonella Clerici, ha visto tra i protagonisti Giuseppe e la mamma Giovanna Nicoletti. Giuseppe, aveva già partecipato a trasmissioni come X Factor. Ieri sera ha cantato insieme alla mamma e sono riusciti a far girare tutti i coach. Il pubblico si è entusiasmato, così come i giudici. Un bellissimo momento. I due hanno scelto, infine, la squadra di Arisa.

