Gianni Cavallo, il modicano che parla al mondo con la danza: con Maldivia brillano ai Mondiali di San Marino

Un’altra impresa per Giovanni Cavallo e Maldivia Polini, che hanno conquistato un prestigioso sesto posto mondiale nella categoria Adult Master delle danze latino-americane ai Mondiali amatoriali di danza sportiva, disputati al Multieventi Sport Domus di San Marino.

Un risultato straordinario che conferma la coppia tra le migliori al mondo e che segna un primato assoluto per la Sicilia sud-orientale, mai rappresentata a questi livelli nella storia della danza sportiva.

La competizione, organizzata da San Marino Welcome sotto l’egida della CSIT (Confederazione Sportiva Internazionale Lavoratori e Amatori), ha richiamato 700 coppie di ballerini da oltre 40 Paesi, trasformando il Titano per tre giorni nella capitale mondiale della danza. Dieci le discipline in gara – tra standard e latino-americane – giudicate da una giuria internazionale composta da 60 esperti.

In un contesto di altissimo livello tecnico, dominato dai campioni moldavi Gabriele Goffredo e Anna Matus (decimo titolo mondiale in carriera) e dai finlandesi Emanuele Massacci e Jenny Heikkila (vincitori nella categoria Adult Standard), Giovanni e Maldivia hanno brillato per eleganza, precisione e intensità artistica, centrando la quarta finale mondiale consecutiva nei professionisti latino-americani.

«Essere finalisti al mondo è un privilegio immenso e un sogno per ogni coppia di ballerini – raccontano Giovanni e Maldivia –. Rappresentare la Repubblica di San Marino in un palcoscenico internazionale di questo livello è per noi motivo di grande orgoglio e responsabilità. Lavoriamo ogni giorno per migliorare e per portare sempre più in alto la nostra bandiera».

A parlare con emozione è anche Gianni, fondatore di Move Dance, l’associazione nata oltre vent’anni fa a Modica (Frigintini) e oggi presente anche in Romagna, nelle Marche e a San Marino, affiliata a Dance Sport Heritage.

«Questo risultato ci riempie di orgoglio – afferma Gianni –. È la dimostrazione che la nostra scuola, nata in un piccolo paese della Sicilia, ha saputo crescere fino a parlare il linguaggio universale della danza. La nostra è una storia modicana, fatta di passione, coerenza e sacrificio. Modica resta la mia culla, il luogo dove tutto è cominciato e che porto sempre nel cuore».

La seconda edizione dei Mondiali amatoriali ha fatto registrare oltre 2.500 presenze tra atleti, accompagnatori e pubblico, con un’importante ricaduta turistica e culturale sul territorio. Un successo organizzativo che conferma San Marino come una delle capitali europee della danza sportiva e che apre già la strada alla terza edizione della manifestazione.

Con il risultato di Giovanni e Maldivia, Modica e San Marino si uniscono idealmente in un abbraccio fatto di ritmo, eleganza e determinazione, dimostrando che anche da un piccolo angolo di Sicilia si può arrivare a far parlare il mondo di sé.

