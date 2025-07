Gianni Amelio, Enrico Lo Verso e tanti altri: il grande cinema sbarca a Marina di Ragusa tra maestri e nuovi talenti

Il cinema che racconta, che forma, che sogna e che resta. Torna anche quest’anno il Costaiblea Film Festival, giunto alla sua 29ª edizione, pronto a trasformare Marina di Ragusa, dall’11 al 14 settembre 2025, in una vetrina d’autore affacciata sul Mediterraneo.

Diretto dal regista e storico del cinema Vito Zagarrio, il festival rinnova la sua missione: unire cultura e territorio, memoria e futuro, grandi maestri e giovani promesse. E lo fa con una novità importante: l’istituzione del Premio “Piero Guccione – Giovane Cinema”, rivolto a registi siciliani under 30, che potranno inviare cortometraggi e documentari fino al 18 agosto.

Un’opportunità concreta per emergere, curata dal giovane regista Angelo Piccione, che rilancia la vocazione del festival come spazio di crescita e confronto reale per chi muove i primi passi nel mondo del cinema.

Gianni Amelio, il maestro che torna dove tutto è cominciato

Protagonista assoluto dell’edizione 2025 sarà Gianni Amelio, uno dei più grandi registi italiani contemporanei, legato in modo profondo al territorio ibleo. Alcune scene del suo capolavoro Il ladro di bambini furono girate proprio a Marina di Ragusa.

Ma il legame più intenso si chiama Lamerica (1994), film che vide il debutto del ragusano Carmelo Di Mazzarelli, attore non professionista diventato simbolo di autenticità cinematografica. Al suo fianco, Enrico Lo Verso, interprete raffinato e presenza costante nel cinema di Amelio.

Lo Verso ospite d’onore: tra masterclass e Carrubo d’Oro

Lo Verso sarà tra gli ospiti di punta del Costaiblea, premiato con il Carrubo d’Oro alla carriera. L’attore terrà una masterclass aperta al pubblico, ripercorrendo il suo sodalizio con Amelio e i momenti chiave della sua carriera: da Così ridevano (Leone d’Oro a Venezia) a Salvatore – Questa è la vita di Gian Paolo Cugno, anche lui ospite del festival.

Con loro, tra gli ospiti già annunciati, anche i registi Francesco Costabile e Costanza Quatriglio.

Retrospettiva Amelio e grande cinema in piazza

Tra gli appuntamenti più attesi, una retrospettiva completa su Amelio, con la proiezione dei suoi film più celebri: Porte aperte, Le chiavi di casa, Il ladro di bambini, Così ridevano, Lamerica e il documentario Felice chi è diverso. Con lui, sarà presente anche il suo storico direttore della fotografia Luan Amelio Ujkaj.

Il festival avrà come palcoscenico le suggestive Villa Ottaviano e Piazza Torre, nel cuore di Marina di Ragusa: location che faranno da sfondo a proiezioni, incontri, mostre e dibattiti.

