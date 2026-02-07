Gianfranco Fidone lascia la DC: il sindaco di Acate torna civico

Il sindaco di Acate Gianfranco Fidone lascia la Democrazia Cristiana. Il primo cittadino, eletto nel 2023 alla guida di una lista civica “Acate punto a capo”, aveva poi aderito alla nuova formazione politica fondata e tenuta a battesimo da Totò Cuffaro.

“La Dc non esiste più, dopo le ultime vicende giudiziarie di fatto si è dissolta. Io sono garantista e non giustizialista e auspico che ognuno possa provare la propria innocenza. La le vicende sono gravi e bisogna prenderne atto. Non ho rinnovato la mia tessera e la mia adesione alla DC”.

La scelta di Fidone non avrà ripercussioni dirette ad Acate. Fidone, infatti, era l’unico tesserato. Era anche l’unico sindaco della provincia di Ragusa ad avere aderito alla DC.

Fidone, pur uscendo dalla Dc, resta legato al deputato regionale Ignazio Abbate. “Il legame con lui è molto forte, sia sul piano personale che politico”

Fidone farà altre scelte ? Tutti sanno che il sindaco di Acate è legato, da rapporti di amicizia, con alcuni esponenti politici di spicco a livello regionale. Il primo cittadino però per ora, non svela le sue intenzioni ne i suoi progetti futuri. “Non so cosa accadrà e quali scenari si apriranno. Io sono e resto molto legato a Ignazio Abbate. Il nostro percorso politico proseguirà. La Dc si sta dissolvendo e noi dobbiamo guardare al futuro”.

