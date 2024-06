Giacomo Puma si dimette da presidente dell’Asd Ragusa Calcio. Non senza polemiche

Giacomo Puma, presidente dell’ASD Ragusa Calcio, ha annunciato le sue dimissioni dall’incarico. La notizia segna un momento difficile per la squadra, che ha vissuto anni di emozioni e successi sotto la sua guida. Puma ha motivato la sua decisione con due ragioni principali: l’incompatibilità tra la sua crescente attività professionale nel mondo delle scommesse e il ruolo di presidente, e una diffusa indifferenza verso la squadra di calcio da parte della comunità locale.

Le motivazioni della scelta

“È una scelta dolorosa, soprattutto dopo gli anni stupendi vissuti alla guida della società azzurra,” ha dichiarato Puma. “Il primo motivo delle mie dimissioni è che la mia attività professionale nel mondo delle scommesse è inconciliabile con la presidenza della società. Il secondo, e più doloroso, è l’indifferenza generale che investe la squadra. Nonostante i nostri sforzi, l’interesse della comunità è minimo.”

Il futuro della società

Puma ha sottolineato che non intende lanciare accuse, ma solo prendere atto della situazione. Nonostante i tentativi di coinvolgere nuove forze per un progetto di rilancio, le risposte sono state inesistenti. “Abbiamo dimostrato cosa sarebbe stato possibile fare, ma senza il supporto necessario non possiamo andare avanti. La società sta valutando l’ipotesi di mettere in vendita il titolo, una scelta dolorosa ma forse inevitabile.”

Riflessioni e ringraziamenti

“Purtroppo, per una città di quasi 75.000 abitanti, la partecipazione allo stadio è minima. Questo ha scoraggiato potenziali investitori. Capisco che ci saranno critiche, ma non vedo altre soluzioni. Chiudiamo questa fase gridando sempre a squarciagola: Forza Ragusa.”

Le dimissioni di Giacomo Puma segnano la fine di un’era per l’ASD Ragusa Calcio. Il futuro della squadra rimane incerto, in attesa di nuove forze che possano rilanciare il progetto sportivo nella città.

