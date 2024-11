Cocaina nascosta tra i peluches: 20enne arrestato a Gela

La Polizia di Stato di Gela ha arrestato un giovane di 20 anni, colto in flagranza di reato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Il fermo è avvenuto giovedì scorso, quando una pattuglia del Commissariato di Pubblica Sicurezza ha notato il ragazzo mentre cedeva un involucro contenente sostanze stupefacenti a un altro individuo in una traversa di via Venezia. Intervenuti immediatamente, gli agenti hanno identificato entrambi e sequestrato una dose di droga e 40 euro in contanti, pagamento appena effettuato per la cessione.

La perquisizione

Durante la perquisizione personale, i poliziotti hanno trovato 935 euro nel borsello del giovane, cifra ritenuta provento dell’attività di spaccio. Anche la successiva perquisizione nella sua abitazione ha prodotto risultati significativi: nella camera da letto, dietro alcuni peluche, gli agenti hanno sequestrato 23 grammi di cocaina, quasi 2 grammi di hashish, un bilancino di precisione e materiali per il confezionamento delle dosi.

Il Pubblico Ministero della Procura di Gela ha disposto la custodia del giovane presso il carcere locale. Successivamente, il Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Gela ha convalidato l’arresto e disposto la misura cautelare degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico. Intanto, l’acquirente della dose è stato segnalato alla Prefettura come assuntore di stupefacenti e sanzionato.

Le indagini continuano, e la responsabilità dell’arrestato sarà stabilita solo a seguito di una sentenza definitiva, in conformità con il principio di presunzione di innocenza.

