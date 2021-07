Gela: 4 infermieri positivi al Covid dopo essere stati vaccinati - Ragusa Oggi

Gela: 4 infermieri positivi al Covid dopo essere stati vaccinati

Quattro infermieri dell’ospedale “Vittorio Emanuele” di Gela positivi al Covid-19, dopo la vaccinazione dello scorso gennaio. Uno di loro ha contratto il virus dopo aver avuto contatti con un collega. Due infermieri del Pronto soccorso avrebbero invece contratto il virus durante un viaggio tra Torino e Gela.

In Piemonte si sono recati per l’acquisizione di un’ambulanza della Cri e uno di loro risiede a Mazzarino, unica zona rossa in Sicilia, fino al 14 luglio. Gli altri due operatori sono di sala operatoria. I nuovi casi all’interno del presidio ospedaliero hanno fatto scattare la reazione dei sindacati, Nursind e Uil, che chiedono all’Asp di Caltanissetta di effettuare degli screening sul personale per la verifica costante degli anticorpi.

“E’ fondamentale – spiegano Domenico Corfu’ e Giuseppe Di Fede – effettuare uno screening per coloro che sono gia’ vaccinati, che operano nei reparti con pazienti fragili, e che potrebbero involontariamente diventare veicolo di contagio essi stessi nel momento in cui si infettano anche se gia’ sottoposti alla seconda dose.

Questo monitoraggio, puo’ fornire dati epidemiologici riguardo la circolazione virale nella popolazione lavorativa dell’Asp di Caltanissetta”.