Gara 2 playoff: Volley Modica pronta a ribaltare Mantova al PalaRizza

Domenica al PalaRizza va in scena la sfida del tutto o niente per l’Avimec Modica: gara 2 del primo turno dei playoff contro il Gabbiano FarmaMed Mantova. Dopo il 3-1 subito in casa lombarda, i biancoazzurri guidati da coach Enzo Distefano sono chiamati a una rimonta che appare difficile, ma non impossibile.

Coach Manuel Benassi sottolinea come la squadra abbia preparato la sfida con attenzione, lavorando su errori e aspetti mentali: “Mantova è forte, ma i nostri ragazzi hanno dimostrato durante il girone di ritorno di saper giocare una pallavolo di qualità. Domenica sarà fondamentale la concentrazione e il fattore campo”.

La motivazione dei leader e l’appello ai tifosi

Tra i leader della squadra, Vincenzo Nastasi esprime tutta la sua determinazione: “Siamo arrabbiati per gara 1 e vogliamo dimostrare chi siamo. Dobbiamo partire dalla battuta e dal nostro gioco veloce per rendere difficile la lettura della partita”.

Nastasi lancia anche un appello ai tifosi: “Avremo bisogno del pubblico, più gente ci sarà al PalaRizza, più ci caricheremo. Domenica delle Palme sarà la nostra occasione, quindi invitiamo tutti a sostenerci”.

La posta in palio e le informazioni sulla partita

Il match di ritorno sarà diretto da Simone Fontini di Aprilia e Christian Palumbo di Cosenza, con il primo servizio previsto alle ore 17. L’obiettivo dell’Avimec Modica è chiaro: vincere per portare la sfida al golden set e continuare il cammino nei playoff.

I biancoazzurri puntano sulla qualità tecnica, sull’esperienza e sulla spinta dei tifosi per tentare la rimonta contro Mantova, squadra che si è dimostrata solida e concentrata nell’andata.

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