Gabriele Aprile la Modica Calcio

Gabriele Aprile, calciatore originario di Modica, sta facendo il suo ritorno nella sua città natale per indossare la maglia del Modica Calcio. Dopo aver giocato in diverse squadre di Serie D in varie parti d’Italia, ha scelto di tornare a Modica per mettere a disposizione della squadra la sua esperienza accumulata in oltre 14 stagioni tra Eccellenza e Serie D. Aprile ha iniziato la sua carriera calcistica all’Airone Modica e ha fatto il suo esordio in Eccellenza a soli 17 anni con l’Akragas.

Ha poi continuato a giocare in Serie D con l’Akragas per due stagioni prima di passare al Monopoli e successivamente al Noto. Ha anche indossato le maglie del Due Torri e del Sersale in Serie D. Nel corso degli anni, Aprile ha giocato in diverse squadre in diverse regioni d’Italia, tra cui Jesina nelle Marche, Acireale e Ghivizzano. Ha anche trascorso tre stagioni con Biancavilla, Licata e Cittanovese in Serie D.

Ora, Gabriele Aprile è entusiasta del suo ritorno a Modica e dell’opportunità di difendere i colori rossoblu della squadra locale. Ha espresso gratitudine ai vertici societari, al direttore sportivo e all’allenatore per averlo voluto nel gruppo e si è dichiarato pronto a impegnarsi al massimo per la squadra e per la sua città natale. Aprile è determinato a dare il massimo ogni domenica per onorare la maglia e rappresentare al meglio la città di Modica nel campionato.