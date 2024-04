Furto in un’azienda agricola a Donnalucata. Ignoti rubano un trattore e due automezzi oltre che prodotti per l’agricoltura

L’azienda agricola “colpita” nottetempo è quella di “Piano Conti” dove ignoti malviventi hanno portato via un trattore, un camion ed un Doblò. Non si esclude che gli automezzi siano serviti per portare via anche una buona quantità di prodotti per l’agricoltura utilizzati nell’azienda agricola per la coltivazione di primaticci. Danni per circa 40 mila euro. E’ il secondo caso che si registra nel territorio di Scicli in neanche una settiman dopo quello ai danni della scuola agraria dell’Istituto “Quintino Cataudella” di contrada Bommacchiella.

Ignoti sarebbero entrati all’interno dei magazzini dove vengono custoditi gli automezzi al servizio dell’agricoltura.

La scoperta del furto nelle prime ore di oggi, all’ora di apertura delle attività della nota azienda “Piano Conti”. Sul posto i carabinieri della Stazione di Donnalucata che hanno effettuato un sopralluogo per accertare l’esatta dinamica ed arrivare ad individuare gli ignoti autori del furto. Alla luce di questo secondo episodio è chiaro che si è davanti ad una banda ben collaudata e specializzata. Ma comunque attrezzata con mezzi capaci di portare via i trattori, mezzi che non possono raggiungere alte velocità.

