Furto in una farmacia di Vittoria, arrestati i due ladri mentre portavano via l’incasso

Sono state arrestate due persone accusate di furto aggravato in concorso all’interno di una farmacia di Vittoria. La polizia, è intervenuta in seguito alla segnalazione del furto in atto. I due stavano mettendo mano ai cassetti dei registratori di cassa per poi darsi alla fuga.

I LADRI BECCATI CON LE MANI NEL SACCO

I ladri sono stati immediatamente bloccati con la refurtiva ancora in mano mentre il terzo uomo, che faceva da palo, è scappato facendo perdere le proprie tracce. I ladri si erano introdotti all’interno della farmacia dopo aver forzato la porta d’ingresso e avevano prelevato una somma di circa 600 euro.

Si tratta di due uomini di 38 e 52, noti pregiudicati locali con numerosi precedenti penali e di polizia per reati contro il patrimonio: sono stati arrestati in flagranza di reato per furto aggravato in concorso.

Il 38enne è stato portato in carcere a Ragusa, mentre il 52enne è in regime di arresti domiciliari, in attesa di convalida e giudizio per direttissima.