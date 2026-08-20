Furto di gasolio nella notte: i Carabinieri recuperano 120 litri e arrestano un 33enne

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Un colpo da centinaia di litri di gasolio messo a segno nel cuore della notte e interrotto dall’allarme del titolare dell’azienda. È successo nel territorio del comune ipparino, dove l’intervento tempestivo dei Carabinieri ha permesso di sventare un ingente furto di carburante ai danni di una ditta locale di trasporti e di arrestare un uomo di 33 anni, di origini rumene.

L’episodio si è verificato intorno alle 3.30, quando il proprietario dell’azienda ha notato alcune persone aggirarsi in maniera sospetta vicino a due autocarri parcheggiati sulla pubblica via. Un dettaglio che ha immediatamente fatto scattare l’allarme.

Il titolare vede i sospetti e chiama il 112

L’uomo ha contattato il 112, chiedendo l’intervento delle forze dell’ordine. Nel frattempo ha notato che le persone stavano armeggiando nei pressi dei serbatoi dei due mezzi.

Il titolare è quindi sceso in strada e si è avvicinato, facendo capire di aver notato la loro presenza. A quel punto i presunti ladri hanno tentato di allontanarsi rapidamente, alcuni a piedi e altri a bordo di un veicolo.

La fuga, però, è durata poco. Uno dei soggetti è scivolato durante il tentativo di dileguarsi e non è riuscito a raggiungere il complice.

La pattuglia arriva e blocca il 33enne

Sul posto è arrivata rapidamente una pattuglia dell’Aliquota Radiomobile dei Carabinieri di Vittoria. I militari hanno bloccato il 33enne e avviato gli accertamenti.

Il sopralluogo ha permesso di ricostruire la dinamica del furto: dai serbatoi di due autocarri erano stati sottratti circa 900 litri di gasolio, dopo che erano stati forzati i tappi dei serbatoi.

Una quantità ingente di carburante, evidentemente destinata a essere trasferita e trasportata altrove.

Taniche piene e altri bidoni nell’auto: recuperato il gasolio

Durante le verifiche, i Carabinieri hanno recuperato circa 120 litri di gasolio, già travasati in taniche da 25 litri.

Il sopralluogo è poi proseguito nelle strade vicine, dove i militari hanno individuato un’autovettura contenente altri bidoni da 25 litri già pieni di carburante.

Il gasolio recuperato è stato restituito al proprietario dell’azienda. L’automobile e l’attrezzatura che sarebbe stata utilizzata per mettere a segno il furto sono state invece sottoposte a sequestro penale.

Arrestato e sottoposto ai domiciliari

Al termine degli atti di rito, il 33enne è stato dichiarato in stato di arresto. Il Sostituto Procuratore della Procura della Repubblica di Ragusa ha disposto inizialmente gli arresti domiciliari in attesa dell’udienza di convalida.

Successivamente, nel corso del rito direttissimo, il giudice monocratico ha convalidato l’operato dell’Arma.

Per l’uomo, residente in provincia di Caltanissetta, è stata quindi disposta la misura cautelare del divieto di ritorno nell’intero territorio del Libero Consorzio Comunale di Ragusa.

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