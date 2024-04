Furto alla scuola Caruano di Vittoria

Furto nella notte nella scuola Caruano di Vittoria. I ladri sono entrati all’interno della scuola, forzando alcune porte finestre e hanno portato via tre monitor. L’episodio si è verificato nella notte tra sabato e domenica ed è stato scoperto la mattina di Pasqua. I ladri sono entrati attraverso una delle porte finestre della scuola e, una volta all’interno, hanno prelevato del materiale informatico. Ancora da verificare eventuali altri ammanchi.

Le indagini sono condotte dai carabinieri della compagnia di Vittoria.

I militari stanno esaminando le immagini delle telecamere di videosorveglianza di cui la scuola è dotata per cercare di individuare i responsabili e le modalità dell’episodio.

La scuola Caruano è un istituto comprensivo, che comprende la scuola materna, primaria e secondaria di primo grado. Si trova alla periferia di Vittoria in direzione di Scoglitti, nei pressi della chiesa di Santa Maria Goretti.

Il capogruppo di Fratelli d’Italia ha chiesto all’amministrazione comunale “di intervenire con urgenza per garantire la sicurezza della scuola e dell’intero quartiere. Il furto – scrive Vinciguerra – ha causato gravi danni, sottraendo risorse preziose destinate all’istruzione e al benessere degli studenti. Fratelli d’Italia ritiene inaccettabile che episodi simili possano ripetersi e chiede al Comune di adottare misure concrete per prevenire episodi analoghi e tutelare il diritto allo studio”.

Tanti furti nelle scuole

Sono numerosi, dall’inizio dell’anno scolastico, i furti che si sono verificati ai danni delle scuole, dove è stato rubato materiale didattico e soprattutto informatico. La vicenda fa il paio con il fenomeno dei furti nelle chiese, che si sono verificati in molte chiese di Vittoria così come dei comuni vicini. Anche in questo caso, oltre ai furti, in alcuni casi non portati a termine, il danno più grave viene causato dai danneggiamenti perpetrati ai danni delle strutture e degli infissi, sia nelle scuole che nelle chiese.

