Furto al Despar di Ragusa: Carabinieri denunciano il presunto colpevole, un giovane marocchino

Nelle prime ore del mattino di martedì scorso, uno straniero si è introdotto in un supermercato Despar di Ragusa, forzando una finestra sul retro. Una volta all’interno, ha asportato un registratore di cassa e una somma contante di 1000 euro.

La segnalazione del furto è stata ricevuta tramite una chiamata al numero di emergenza 112. I Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Ragusa sono intervenuti immediatamente sul posto, eseguendo un sopralluogo e visionando gli impianti di sorveglianza. Grazie a queste operazioni, sono riusciti a individuare l’autore del furto.

Il sospettato, un ventiquattrenne di origine marocchina, è stato rintracciato poco dopo non lontano dal supermercato, con parte della refurtiva ancora addosso.

Dai controlli effettuati, è emerso che il giovane era già sottoposto alla misura di sicurezza della libertà vigilata, che è risultata essere stata violata per commettere il furto. Per questi motivi, il ventiquattrenne è stato deferito in stato di libertà all’Autorità Giudiziaria per i reati di furto aggravato e trasgressione degli obblighi imposti.

