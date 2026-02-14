Furti in negozio e borsello rubato: 54enne finisce ai domiciliari

La Polizia di Stato ha eseguito un’ordinanza di detenzione domiciliare nei confronti di un uomo di 54 anni, ritenuto responsabile di due distinti episodi di furto.

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, il 54enne si sarebbe reso autore del furto di denaro contante e materiale elettronico ai danni di un’attività commerciale del territorio. In un’altra occasione avrebbe invece sottratto un borsello contenente documenti personali, carte bancarie e contanti.

A conclusione dell’iter giudiziario, per i fatti contestati l’uomo dovrà scontare una pena definitiva di 2 anni e 5 mesi di reclusione, da eseguire in regime di detenzione domiciliare. È stata inoltre disposta una multa di 1.500 euro.

Il provvedimento è stato notificato e immediatamente eseguito dagli agenti della Squadra Mobile, che hanno condotto l’uomo presso la propria abitazione dove sconterà la pena.

