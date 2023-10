Furti ad Acate: denunciate due persone per ricettazione. Recuperata merce

Furti in aziende o nelle campagne, la polizia ha recuperato ad Acate merce di provenienza furtiva e ha denunciato tre persone per ricettazione. Le evidenze sono emerse a seguito di perquisizioni domiciliari a carico di tre persone: B.G.C. (33 anni), C.V. (43 anni) e B.G. (40 anni), il primo con precedenti specifici per reati contro il patrimonio e contro la persona.



Durante le perquisizioni, sono stati rinvenuti numerosi elettroutensili, attrezzi da lavoro, gasolio e altri oggetti di cui i tre non sono riusciti a fornire documentazione che attestasse la loro proprietà.

La merce recuperata è stata trasportata presso gli uffici di polizia ed è stata catalogata in attesa di ulteriori accertamenti.

E’ POSSIBILE RECUPERARE GLI OGGETTI RUBATI



Due persone sono state denunciate all’Autorità giudiziaria per il reato di ricettazione, mentre uno di loro è stato anche denunciato per detenzione abusiva di munizioni da caccia.

I cittadini che potrebbero essere stati vittime di furti, in particolare di utensili da lavoro, avranno la possibilità di visionare gli oggetti rinvenuti presso gli uffici del Commissariato di pubblica scurezza di Vittoria a partire dal 18 ottobre, nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì dalle 9:00 alle 12:00.

E’ essenziale presentarsi con la denuncia di furto indicando il modello e il tipo di oggetto rubato.