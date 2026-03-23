Fumo tossico e rifiuti pericolosi a Modica: sequestrata discarica abusiva, denunciato titolare

Momenti di tensione ieri a Modica, dove la Polizia di Stato, nel corso di un servizio finalizzato al recupero di una cassaforte rubata, ha scoperto una situazione di grave pericolo ambientale. Dal terreno adiacente a un opificio si stava elevando una densa e nauseabonda colonna di fumo, che ha immediatamente allertato gli agenti.

Dopo il recupero della cassaforte, la Polizia ha richiesto l’intervento dei Vigili del Fuoco per domare l’incendio. Il sopralluogo ha evidenziato la presenza di ingenti quantitativi di materiale plastico, residui di guaina bituminosa, contenitori di pittura e cumuli di materiale ferroso, tra cui automezzi abbandonati e mobili dismessi. La plastica bruciata ha generato una nube tossica, con potenziali rischi per la salute pubblica.

Gli accertamenti hanno confermato che l’area era utilizzata come deposito di rifiuti speciali, pericolosi e non, senza le necessarie autorizzazioni. Per questo motivo, la Polizia ha richiesto l’intervento di ARPA e della Polizia Provinciale del Libero Consorzio Comunale di Ragusa.

Al termine delle verifiche, l’area è stata sequestrata preventivamente e il titolare della ditta è stato denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Ragusa per gestione di discarica abusiva e smaltimento illecito di rifiuti pericolosi.

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