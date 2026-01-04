Fuga gas vicino centro commerciale non scoraggia corsa a shopping con sconti. Lavori in fase avanzata, già messo tubo in sicurezza

Nonostante i disagi alla viabilità legati alla perdita di metano sulla SP 25 e i lavori in fase di ultimazione, la prima domenica dei saldi di gennaio si è trasformata comunque in una giornata da record per il centro commerciale Le Masserie di Ragusa.

Gli interventi di messa in sicurezza, avviati già dalla mattinata, stanno proseguendo anche in queste ore anche se si è già in fase avanzata. Una situazione che ha inevitabilmente causato rallentamenti e qualche difficoltà negli spostamenti, soprattutto nelle prime ore della giornata, quando si sono registrate le maggiori criticità.

Eppure, il “guaio” non ha scoraggiato affatto i consumatori. Sin dalle prime ore di apertura, infatti, Le Masserie sono state letteralmente prese d’assalto da centinaia di persone attratte dall’avvio ufficiale degli sconti invernali. Un flusso continuo di auto e visitatori che ha confermato quanto l’appuntamento con i saldi rappresenti, per molti, un’occasione irrinunciabile.

La viabilità è stata parzialmente riaperta, consentendo l’accesso al centro commerciale, mentre sul tratto interessato dalla perdita di gas restano attivi i cantieri e i controlli tecnici. La presenza di una sola corsia percorribile ha richiesto pazienza e attenzione da parte degli automobilisti, ma non ha inciso sull’affluenza complessiva.

Il risultato è stato un vero e proprio boom di presenze, che ha sorpreso anche alla luce delle problematiche emerse in mattinata. Segno evidente di una forte voglia di shopping e di normalità, nonostante i disagi temporanei.

I lavori, è bene sottolinearlo, non sono ancora conclusi e proseguiranno fino al completo ripristino delle condizioni di sicurezza. Nel frattempo, l’invito resta quello di prestare attenzione alla segnaletica e di programmare gli spostamenti con qualche minuto di anticipo. Intanto, la prima domenica di saldi a Ragusa va in archivio come una giornata da numeri importanti, anche al centro commerciale Ibleo, capace di superare anche gli imprevisti.

