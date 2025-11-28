Frutech 2025: inaugurata l’expo che mette al centro ricerca, innovazione e intelligenza artificiale per il futuro dell’agroalimentare

Si è inaugurata ieri, 27 novembre, a Misterbianco negli spazi di SiciliaFiera FRUTECH 2025, l’Expo dell’ortofrutta e dell’agroalimentare Mediterraneo che proseguirà fino al 29 novembre. Tre giorni dedicati a innovazione, ricerca e nuove tecnologie applicate alla filiera agroalimentare, con la partecipazione di imprese, ricercatori, istituzioni e buyer internazionali.

Fin dalla giornata di apertura, FRUTECH 2025 si è presentata come un laboratorio di idee e soluzioni concrete, dove ricerca scientifica, industria, agricoltura e digital transformation dialogano per tracciare le rotte della filiera del futuro.

Ricerca e tecnologia al centro della visione di FRUTECH

“L’agricoltura del futuro sarà sempre più connessa, sostenibile e basata sui dati” – ha dichiarato il presidente del polo fieristico SiciliaFiera durante la cerimonia inaugurale. Una visione che guida l’intera manifestazione: mettere la ricerca al servizio della crescita del territorio, trasformando innovazione e conoscenza in strumenti realmente accessibili alle imprese.

Alla base del progetto c’è il lavoro del Comitato Tecnico Scientifico, presieduto dalla professoressa Alessandra Gentile, ordinario di Arboricoltura generale dell’Università di Catania, insieme a un team multidisciplinare di accademici, ricercatori ed esperti di tecnologia.

Mercati, dati e nuove tecnologie: la prima giornata

La giornata inaugurale ha aperto il dibattito su:

evoluzione del mercato agroalimentare,

andamento dei consumi,

valorizzazione delle produzioni locali,

innovazioni logistiche e commerciali.

Grande attenzione alle tecnologie emergenti: intelligenza artificiale, sensoristica avanzata, monitoraggio in campo e soluzioni digitali per il post-raccolta, strumenti che migliorano qualità e tracciabilità dei prodotti.

Spazio anche all’innovazione genetica, con focus su TEA e valorizzazione del germoplasma per varietà più resilienti.

Giovani, formazione e imprese: un ponte tra università e mercato

FRUTECH offre anche un’importante vetrina formativa grazie alle Università di Catania, Palermo, Messina e Reggio Calabria, che presentano i percorsi di studio più avanzati per supportare l’ingresso dei giovani nel mondo produttivo.

Una piattaforma mediterranea che guarda al mondo

L’edizione 2025 si distingue per la forte apertura internazionale, con la partecipazione di buyer e operatori da Francia, Svizzera, Armenia, Emirati Arabi, Singapore, Giordania e India, consolidando FRUTECH come punto di riferimento per il dialogo commerciale nel Mediterraneo.

Un laboratorio aperto sul futuro del cibo

Convegni, workshop, dimostrazioni tecnologiche e incontri B2B accompagneranno i visitatori fino al 29 novembre, offrendo una visione chiara del futuro dell’agroalimentare: più digitale, sostenibile e competitivo.

© Riproduzione riservata