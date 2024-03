Francofonte: ragusano rompe i denti alla compagna e la chiude in casa. Arrestato

E’ stato arrestato dai carabinieri di Francofonte, un 31enne originario del ragusano, ma che si era stabilito a Francofonte, per maltrattamenti in famiglia, lesioni e sequestro di persona.



I militari dell’Arma hanno accertato che l’uomo era solito vessare la compagna, sottoponendola a continue violenze fisiche e psicologiche e, non per ultimo, a segregarla in casa, chiudendola a chiave in una stanza priva di balconi, quando lui si assentava dall’abitazione.

Ma l’uomo ha continuato ad essere molto violento, anche quando ha incontrato la donna da sola in strada a Francofonte: l’ha avvicinata e dopo averla ingiuriata, la colpiva violentemente con un colpo contundente alla bocca, provocandole la rottura dei denti e costringendola a ricorrere a urgenti cure mediche.



Proprio quest’ultimo episodio ha indotto l’Autorità Giudiziaria, su richiesta della Procura della Repubblica di Siracusa, ad emettere il provvedimento restrittivo degli arresti domiciliari, eseguito dai Carabinieri, sussistendo il concreto ed attuale il pericolo di reiterazione dei reati.

