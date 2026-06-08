L’estate non è ancora entrata nel vivo, ma l’ASP di Ragusa ha già acceso i motori della prevenzione. Questa mattina, in piazza Igea, è stato presentato il Piano aziendale per la prevenzione degli effetti nocivi delle ondate di calore sulla salute, uno strumento operativo destinato a tutelare soprattutto le categorie più vulnerabili durante i mesi […]
Francofonte: 90enne accoltella un uomo di 47 anni durante una lite
08 Giu 2026 13:35
Momenti di forte tensione a Francofonte, in provincia di Siracusa, dove un uomo di 90 anni ha accoltellato un 47enne durante una lite avvenuta nella mattinata di ieri nel centro del paese.
La vittima è stata raggiunta da diversi fendenti all’addome ed è stata immediatamente soccorsa e trasportata in ospedale. Le sue condizioni sono gravi e si trova ricoverata con prognosi riservata.
La lite in una abitazione del centro
Secondo una prima ricostruzione, la lite sarebbe esplosa all’interno di una piccola abitazione al piano terra del centro storico, dove si trovavano le persone coinvolte.
Nel contesto dell’indagine, gli investigatori stanno valutando anche la presenza di una donna di 30 anni, compagna della vittima, che secondo quanto emerso dalle prime verifiche si trovava nell’abitazione e svolgeva attività di prostituzione. Gli inquirenti stanno comunque lavorando per chiarire con precisione la dinamica dei fatti e il movente dell’aggressione.
Intervento delle forze dell’ordine e indagini
Sul posto sono intervenuti i Carabinieri e la Polizia Municipale, che hanno immediatamente avviato i rilievi e le attività investigative per ricostruire quanto accaduto.
L’area è stata transennata per consentire i rilievi tecnici e la raccolta delle testimonianze utili a chiarire le responsabilità e la sequenza degli eventi.
Indagini in corso
Gli inquirenti stanno lavorando per definire con esattezza il contesto della lite e il ruolo dei soggetti coinvolti. La posizione del 90enne è al vaglio dell’autorità giudiziaria.
© Riproduzione riservata