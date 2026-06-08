Francofonte: 90enne accoltella un uomo di 47 anni durante una lite

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Momenti di forte tensione a Francofonte, in provincia di Siracusa, dove un uomo di 90 anni ha accoltellato un 47enne durante una lite avvenuta nella mattinata di ieri nel centro del paese.

La vittima è stata raggiunta da diversi fendenti all’addome ed è stata immediatamente soccorsa e trasportata in ospedale. Le sue condizioni sono gravi e si trova ricoverata con prognosi riservata.

La lite in una abitazione del centro

Secondo una prima ricostruzione, la lite sarebbe esplosa all’interno di una piccola abitazione al piano terra del centro storico, dove si trovavano le persone coinvolte.

Nel contesto dell’indagine, gli investigatori stanno valutando anche la presenza di una donna di 30 anni, compagna della vittima, che secondo quanto emerso dalle prime verifiche si trovava nell’abitazione e svolgeva attività di prostituzione. Gli inquirenti stanno comunque lavorando per chiarire con precisione la dinamica dei fatti e il movente dell’aggressione.

Intervento delle forze dell’ordine e indagini

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri e la Polizia Municipale, che hanno immediatamente avviato i rilievi e le attività investigative per ricostruire quanto accaduto.

L’area è stata transennata per consentire i rilievi tecnici e la raccolta delle testimonianze utili a chiarire le responsabilità e la sequenza degli eventi.

Indagini in corso

Gli inquirenti stanno lavorando per definire con esattezza il contesto della lite e il ruolo dei soggetti coinvolti. La posizione del 90enne è al vaglio dell’autorità giudiziaria.

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