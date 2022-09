Francesco Stornello (PD): “Per noi legalità è sinonimo di dignità, Si puo’ dire lo stesso per altri candidati?”

Diciamo dignità, perché ad esempio è indegno che per le difficoltà di interpretazione e di applicazione di una legislazione regionale troppo complessa i cittadini e le imprese subiscano incomprensibili ritardi, inaccettabili incertezze ed intollerabili disparità di trattamento, ma ancor più indegno è che gli uni e le altre siano perciò costretti a chiedere all’amministratore di turno il favore anche solo di una risposta.

Così, ridotto il diritto, ciò che ci spetta per legge, a semplice favore, il cittadino è reso suddito di un nuovo ed affabile padrone.

Noi crediamo invece che per ridare credibilità alla Politica bisogna avere il coraggio di rifondarla con pratiche nuove e con idee concrete.

Per questo motivo abbiamo proposto di semplificare i procedimenti amministrativi con l’applicazione generalizzata della Segnalazione Certificata di Inizio Attività, che consente al cittadino di iniziare subito la propria attività senza dovere attendere l’Amministrazione, chiamata solo ad un controllo successivo, di redigere Linee Guida di applicazione delle norme in materia edilizia, urbanistica e commerciale, anche tenendo conto delle best practices consolidate, così da aiutare cittadini e pubblica amministrazione a sapere cosa fare e come farlo, di formare specificamente i dipendenti pubblici, di premiare il merito, incentivando anche economicamente il raggiungimento di risultati connessi alla celere definizione dei procedimenti, di informatizzare tutti i procedimenti amministrativi, prevedendone l’accessibilità on line da parte dell’istante su un’unica piattaforma, e di introdurre anche nell’ordinamento regionale il diritto all’indennizzo del ritardo della P.A. nella conclusione del procedimento.

In questo modo traduciamo in atti concreti il nostro progetto: restituire ai cittadini la dignità mediante la legalità ed insieme alla Politica il valore e la forza del servizio serio e disinteressato ad una Comunità finalmente capace di futuro".